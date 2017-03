Baustelle: in digitale la cover di ‘Eyes Without A Face’ di Billy Idol per la campagna P/E di Gucci Eyewear

Annunciata via social sui profili ufficiali della band, arriva su iTunes e in streaming su Spotify Eyes Without A Face, cover del brano firmato da Billy Idol che i Baustelle hanno realizzato per la colonna sonora della campagna per la Collezione Gucci Eyewear Primavera/Estate 2017. A coinvolgere la band è stato Alessandro Michele, direttore creativo del brand che ha anche disegnato la cover del singolo, mentre a dirigere l’esclusivo cortometraggio è stata la fotografa canadese Petra Collins.

Così i Baustelle hanno introdotto il progetto in rete: «Eyes Without A Face è stato il primo quarantacinque giri acquistato da Claudio, potete immaginare che già soltanto per questo la canzone ha un valore speciale per noi. La nostra versione è stata registrata all’8brr.rec studio dal mirabolante straordinario incorruttibile Ivan A. Rossi, mai così ‘quarto Baustelle‘ come in questo caso. Il pezzo è arrangiato da Francesco e Ivan, suonato da Francesco, Rachele, Claudio, Ivan e Ettore, usando più o meno un Minimoog, un Prophet V, una drum machine e una chitarra elettrica. Pino Pischetola ha miscelato il tutto, magicamente come al solito. Insomma noi ce l’abbiamo messa tutta, speriamo vi piaccia. Francesco, Claudio e Rachele.»

Intanto, il trio è impegnato sui palchi italiano con il tour live che si svolge secondo il seguente calendario (Ponderosa Music & Art): 7 aprile – Torino (Teatro Colosseo); 12 aprile – Genova (Teatro Piazza Delle Feste / Anteprima Supernova); 13 aprile – Massa (Teatro Guglielmi); 18 aprile – Bari (Teatro Petruzzelli); 19 aprile – Pescara (Teatro Massimo); 21 aprile – Napoli (Teatro Augusteo). I biglietti sono disponibili tramite i circuiti abituali.