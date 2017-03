Ryan Adams live in Italia a luglio per presentare il suo ultimo album ‘Prisoner’. Info e prevendite

Il country rock di Ryan Adams sbarca live anche nella nostra Penisola. Il cantautore americano, infatti, porta anche in Italia il suo ultimo progetto discografico Prisoner, uscito lo scorso 17 febbraio per la sua etichetta PAX-AM in collaborazione con Blue Note.

Uno solo l’appuntamento annunciato, mercoledì 12 luglio 2017 nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro del Vittoriale per il festival Tener-a-mente. Quindicesimo disco di una lunga carriera, Prisoner è stato anticipato dalla pubblicazione a sorpresa del singolo Do You Still Love Me? insieme al videoclip ufficiale diretto da Noah Abrams.

INFO e BIGLIETTI Mercoledì 12 luglio 2017 – Gardone Riviera (BS), Anfiteatro del Vittoriale / Festival Tener-a-mente; Prezzi Poltronissima: € 60,00 + prev., Platea Centrale: € 45,00 + prev., Platea Laterale: € 40,00 + prev., Gradinata Numerata: € 45,00 + prev., Gradinata Non Numerata: € 35,00 + prev. I biglietti sono disponibili su TicketOne (sito e punti vendita) da venerdì 31 marzo. Barley Arts inviata a diffidare dai canali di vendita non ufficiali.