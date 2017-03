Dal 7 aprile in radio ‘Rimmel’ di Francesco De Gregori, dall’album live ‘Sotto il vulcano’. Date instore

È in uscita nelle radio italiane venerdì 7 aprile il singolo di Francesco De Gregori Rimmel, estratto dal doppio album live Sotto il vulcano prodotto da F&P Group e Caravan su distribuzione Sony Music. Già disponibile negli store, il progetto del cantautore raccoglie la registrazione del concerto tenutosi lo scorso 27 agosto al Teatro Antico di Taormina in occasione dell’Amore e Furto tour.



Da sabato 8 aprile, poi, l’Artista incontra il pubblico per presentare l’album un’instore tour che si svolge secondo il seguente calendario: 8 aprile – Roma, Mondadori Bookstore ore 18.00 – Via Tuscolana, 771 – ingresso libero / con la partecipazione dell’editorialista del Corriere della Sera Paolo Conti; 9 aprile – Milano, Libreria Rizzoli ore 17.30 – Galleria Vittorio Emanuele II – ingresso libero con la partecipazione del giornalista e scrittore Riccardo Bertoncelli; 12 aprile – Bologna, Mondadori Megastore – ore 18.30 – Via M. D’Azeglio 34° – ingresso libero / con la partecipazione del giornalista Leonardo Iannacci.