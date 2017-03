‘Combattente Il Tour’: nuove date estive per Fiorella Mannoia che si prepara anche ai live nei teatri

Sono già diciannove i concerti già sold out in prevendita del Combattente Il Tour, la nuova tournée teatrale che porta Fiorella Mannoia sui palchi italiani a partire dal 7 aprile. Così, dopo le quattro repliche di Roma e a Milano e le tre a Bari, Firenze, Bologna e Napoli, si aggiungono a grande richiesta nuove date al calendario estivo outdoor. L’artista, arriva, infatti anche a Correggio (17 giugno), Cervere (11 luglio), Udine (27 luglio), Alassio (10 agosto) e Sapri (23 agosto).

A coronare il viaggio on stage del 2017 è, poi, il grande evento all’Arena di Verona previsto per il 17 settembre a due anni di distanza dal sold out del 2015 a un anno dalla magica serata di Amiche in Arena. Oltre ai brani del recente album Combattente e al sanremese Che sia benedetta – il cui video ha superato 20 milioni di visualizzazioni su YouTube -, la cantautrice regalerà intense reinterpretazioni dei successi più amati scritti in 40 anni di carriera.

Ecco il calendario degli appuntamenti live del 2017 di Fiorella Mannoia: “COMBATTENTE IL TOUR” – PRIMAVERA 2017 APRILE 7 aprile (SOLD OUT) – Ascoli Piceno, Teatro Ventidio Basso – DATA ZERO; 9 aprile (SOLD OUT) – Cittanova (RC), Teatro R. Gentile; 10 aprile – Crotone, Pala Milone; 12 aprile (SOLD OUT) – Lecce, Teatro Politeama Greco; 13 (SOLD OUT) e 14 aprile – Bari, Teatro Team; 18, 19 e 20 aprile (tutte SOLD OUT) – Napoli, Teatro Augusteo; 22 aprile (SOLD OUT) – Genova, Teatro Carlo Felice; 23 aprile (SOLD OUT) – Reggio Emilia, Teatro Romolo Valli.

MAGGIO 2 maggio (SOLD OUT) – Bologna, Europauditorium; 3 maggio – Montecatini (PT), Teatro Verdi; 5 maggio – Mantova, Gran Teatro PalaBam); 6 maggio (SOLD OUT) – Bergamo, Teatro Creberg; 8 maggio (SOLD OUT) – Cremona, Teatro Ponchielli; 9 maggio (SOLD OUT) – Varese, Teatro di Varese; 11 maggio (SOLD OUT) – Parma, Teatro Regio; 13 (SOLD OUT) e 14 maggio – Firenze, Teatro Verdi; 16 maggio (SOLD OUT) – Roma, Auditorium Parco della Musica; 18 e 19 maggio (entrambe SOLD OUT) – Milano, Teatro degli Arcimboldi; 20 maggio – Padova, Gran Teatro Geox; 22 maggio (SOLD OUT) – Torino, Teatro Colosseo; 24 maggio – Trieste, Teatro Rossetti; 26 maggio – Lugano, Pala Congressi; 27 maggio – Bologna, Europauditorium; 28 maggio – Genova, Teatro Carlo Felice; 30 maggio – Roma, Auditorium Parco della Musica; 31 maggio – Milano, Teatro degli Arcimboldi.

“COMBATTENTE IL TOUR” – ESTATE 2017 : GIUGNO/LUGLIO 17 giugno (NUOVA DATA) – Correggio (RE), Corso Mazzini; 24 giugno – Carloforte (CI), Girotonno; 1 luglio – Recanati (MC), Piazza Leopardi; 2 luglio – Roma, Auditorium Parco della Musica / cavea; 7 luglio – Brescia, Piazza della Loggia; 8 luglio – Asti, Piazza della cattedrale; 10 luglio – Grugliasco (TO), Le Gru Village; 11 luglio (NUOVA DATA) – Cervere (CN), Anfiteatro dell’Anima; 27 luglio (NUOVA DATA) – Udine, Castello; 29 luglio – Cervia, Piazza Garibaldi.

AGOSTO 10 agosto (NUOVA DATA) – Alassio (SV), Porto turistico; 12 agosto – Bolgheri (LI), Arena Bolgheri; 13 agosto – Marina di Pietrasanta (LU), La Versiliana; 16 agosto – Gaeta (LT), Arena Virgilio; 23 agosto (NUOVA DATA) – Sapri (SA), Lungomare; 26 agosto – Taormina, Teatro antico; 17 settembre – Verona, Arena. I biglietti (anche per le nuove date dell’estate) sono in prevendita tramite il circuito Ticketone e Unicredit e nelle prevendite abituali.