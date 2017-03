Album solista numero tredici per Paul Weller: dal 12 maggio ‘A Kind Revolution’. Tracklist e live italiani

Sono trascorsi 40 anni da quel maggio 1977 in cui i Jam pubblicarono il primo disco, In The City, e per celebrarne l’anniversario Paul Weller dà alle stampe il suo tredicesimo album solista, dal titolo A Kind Revolution. In uscita il 12 maggio 2017 per Parlophone Records / Warner Music, il disco è in pre-order digitale con due brani in instant download disponibili anche in streaming.

Il progetto di Weller è il frutto di circa due anni di lavoro in cui l’artista ha raccolto dieci brani che riportano tutte le suggestioni contaminate del rock, R&B, soul, jazz, funk e folk. A seguire la produzione e gli arrangiamenti dei pezzi sono stati Jan ‘Stan’ Kybert e lo stesso Paul affiancati, nella registrazione delle musiche, dai fedeli musicisti Andy Crofts e Ben Gordelier. Con loro anche altri nomi eccellenti: Steve Cradock e Steve Pilgrim che suonano in diversi brani, PP Arnold & Madeleine Bell, Boy George (in One Tear), Robert Wyatt e Josh McClorey, chitarrista degli Strypes.

Questa la tracklist standard: 1. Woo Sé Mama, 2. Nova, 3. Long Long Road, 4. She Moves With The Fayre, 5. The Cranes Are Back, 6. Hopper, 7. New York, 8. One Tear, 9. Satellite Kid, 10. The Impossible Idea. L’album viene messo sul mercato in versione CD, Special Edition 3 CD, 12” LP, Limited Deluxe 10” Vinyl Box Set, Standard & Deluxe Downloads mentre le bonus tracks sono le medesime tracce in versione strumentale, insieme a versioni alternative e remix.

L’artista si prepara anche a toccare l’Italia in occasione di tre concerti unici nel prossimo mese di settembre: 10 settembre – Bologna, Estragon; 11 settembre – Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia; 12 settembre – Milano, Alcatraz. I biglietti sono disponibili tramite il circuito TicketOne e nei punti vendita autorizzati.