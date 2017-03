Wrongonyou al Primavera Sound di Barcellona: l’artista live nella sezione dedicata ai giovani

C’è anche l’italiano Wrongonyou tra gli artisti selezionati per prendere parte al Primavera Sound 2017, il festival musicale in programma a Barcellona dal 31 maggio al 4 giugno. L’artista, infatti, in collaborazione con A Buzz Supreme e Il Modernista, si esibisce nella sezione Primavera Pro 2017 dedicata ai giovani musicisti provenienti da tutto il mondo ed è atteso on stage sia al Day Pro nel Pati de les Dones del CCCB sia sul palco Primavera Pro dell’area del Parc del Fòrum.

Ma prima di partire per la penisola iberica Marco Zitelli – questo il vero nome di Wrongonyou – si prepara anche per lo Spring Attitude di Roma, dove dal 25 al 27 maggio si alternano artisti come John Hopkins, Nathan Fake, Jenny Hval, Romare e tanti altri.

Primavera Pro 2017 vede la partecipazione di voci eminenti come Bill Drummond, Imogen Heap, Viv Albertine, Billy Bragg e il produttore Martin Glover oltre a molti altri nomi ancora da confermare, che nelle conferenze, panel ed incontri per i professionisti del settore affronteranno le sfide del presente e del futuro dell’industria musicale.