Oltre 5 milioni di views per ‘Fenomeno’. Fabri Fibra presenta l’album con quattro instore, da ottobre il tour

Aumenta l’attesa per il nuovo album di Fabri Fibra, che il 7 aprile pubblica Fenomeno (Universal Music), in preorder negli store online e di cui è già disponibile in radio e digital download la titletrack. Il brano si attesta tra i singoli più trasmessi in radio secondo i dati EarOne mentre il videoclip ufficiale conta oltre 5,2 milioni di views su Vevo/YouTube.

E il rapper prepara la valigia per presentare il nuovo progetto in occasione di quattro appuntamenti instore: 8 aprile al Mondadori Megastore – Piazza Duomo di Milano (Piazza Duomo 1, Milano – ore 15.00); 10 aprile alla Discoteca Laziale di Roma (Via Giovanni Giolitti, 263 – ore 17.00); 11 aprile a LaFeltrinelli di Napoli (Piazza Giuseppe Garibaldi – ore 15.00); 12 aprile a LaFeltrinelli di Bari (Via Melo da Bari – ore 15.00).

Parte, invece, il 20 ottobre il tour di Fabri Fibra nei club. Queste le prime date: 20 ottobre – Venaria Reale (TO), Teatro Concordia; 21 ottobre – Nonantola (MO), Vox Club; 23 ottobre – Milano, Alcatraz; 27 ottobre – Firenze, Obihall; 28 ottobre – Padova, Gran Teatro Geox; 3 novembre – Roma, Atlantico Live; 4 novembre – Napoli, Pala Partenope; 11 novembre – Bologna, Estragon. I biglietti per tutte le date sono disponibili in prevendita su TicketOne e nei punti vendita abituali.