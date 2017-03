Nuovi live chitarra e voce per Bugo. Le prime date annunciate della primavera 2017, informazioni

È stato un anno denso di impegni e conferme per Bugo, cantautore tra i più interessanti della scena contemporanea italiana. E dopo aver calcato i palchi del Belpaese fino a raggiungere quello dello Sziget Festival di Budapest, l’artista riparte live con una serie di nuovi appuntamenti in set acustico. I concerti sono l’occasione per presentare alcune delle canzoni più rappresentative dei suoi 17 anni di carriera solista, dagli esordi fino ai brani dell’ultimo lavoro discografico e al nuovo singolo Nei tuoi sogni.

Queste le prime date annunciate: 16 aprile – Roma, Na Cosetta; 3 maggio – Bologna, Bravo Café; 4 maggio – Cantù (CO), Una e trentacinque circa; 5 maggio – Asti, Diavolo Rosso; 18 maggio – Milano, Arci Ohibo; 20 maggio – Savignano sul Rubicone (FC), Sidro. La tournée è una produzione Massimo Levantini per Live Nation, per tutte le info: www.livenation.it, info line: 02 53006501.