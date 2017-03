‘Lontana da te’ è il nuovo singolo di Syria scritto da Il Cile. Il brano anticipa l’album ‘IO+IO’, tracklist

Arriva in tutte le radio venerdì 31 marzo Lontana da te, il nuovo singolo di Syria scritto da Il Cile e tratto dal prossimo album IO+IO atteso il 28 aprile su etichetta Universal Music. ll progetto contiene le tracce che l’artista ha interpretato in occasione del concerto evento Vent’anni in una notte al Teatro Grande di Brescia: «Il privilegio più grande in questi vent’anni di carriera è aver avuto la possibilità di sperimentare e mettermi al servizio della musica con grande libertà», racconta Syria.

E insieme a lei, sul palco, si sono alternati amici e colleghi accompagnati da un’orchestra di cinquanta elementi diretta dal maestro Bruno Sartori. In IO+IO – dopo la lettura di una favola scritta dalla Pina a Syrial – l’artista duetta con Emma, Noemi, Paola Turci, Francesca Michielin, Ghemon ed Emiliano Pepe; cinque gli inediti presenti a cui si aggiunge anche la cover di Io te Francesca e Davide di Ambra.

Questa la tracklist e le collaborazioni dell’album di Syria: 1. Intro con la Pina, 2. Islanda, 3. Se sapessi, 4. Lontana da te, 5. Acqua e Alloro, 6. Io te Francesca e Davide, 7. Sei tu, 8. L’amore è, 9. Non è peccato, 10. Se t’amo o no feat. Noemi, 11 Odiare feat. Emma, 12. La distanza feat. Paola Turci, 13. Non dimentico più feat. Francesca Michielin, 14. Come non detto feat. Ghemon, 15. Se tu non sei con me, 16. Sei bellissima, 17. Non ci sto, 18. Tutti i colori del mondo feat. Emiliano Pepe.