L’Italia chiama e Alvaro Soler risponde: annunciate nuove date live del ‘Summer Tour 2017’. Info

Dopo il tutto esaurito registrato nel corso delle date invernali, Alvaro Soler torna in Italia durante l’estate e, a grande richiesta, già si aggiungono nuove date al calendario annunciato solo qualche settimana fa. Il Summer Tour 2017 prende, infatti, il via da Grugliasco (TO) e toccherà anche Roma e Gallipoli rispettivamente il 30 luglio e il 15 agosto prossimi.

Ecco le date del Summer Tour 2017: LUGLIO 18 luglio – Grugliasco (TO); 19 luglio – Genova, Porto Antico / Arena del Mare; 20 luglio – Mantova, Piazza Sordello; 22 luglio – Napoli, Etes Arena Flegrea di Napoli; 23 luglio – Peccioli (PI), Anfiteatro Fonte Mazzola; 30 luglio (NUOVA DATA) – Roma, Auditorium Parco della Musica per Luglio Suona Bene.

AGOSTO 11 agosto – Lignano Sabbiadoro, Sunset Festival 2017; 12 agosto – Senigallia (AN), Mamamia Festival Estate 2017; 13 agosto – Pescara, Porto Turistico; 15 agosto (NUOVA DATA) – Gallipoli (LE), Postepay Sound Parco Gondar; 17 agosto –Taormina (ME),Teatro Antico; 24 agosto – Cagliari, Arena Sant’Elia.

I biglietti sono già disponibili in prevendita su TicketOne mentre dalle 11.00 di venerdì 31 marzo sono acquistabili anche quelli per le nuove date. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.