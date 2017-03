‘Hitstory European Tour’: per Gianna Nannini una super partenza in Svizzera. Le prossime date live

È partito alla grande l’Hitstory European Tour di Gianna Nannini che, da Losanna, toccherà nelle prossime settimane le principali città del vecchio continente per portare nei teatro il proprio rock italico. E il pubblico europeo sta rispondendo con entusiasmo alla chiamata della rocker italiana più amata che già ha in tasca sold out ovunque (manca solo Ravengsburg)

E mentre la Gianna nazionale è al lavoro anche sul prossimo album di inediti in uscita a fine ottobre, la musica live prende vita on stage insieme a Davide Tagliapietra e Thomas Festa alle chitarre, Thomas Lang alla batteria, Alex Klier al basso, Will Medini alla tastiera e alle sequenze, con Isabella Casucci e Annastella Camporeale ai cori. Insieme a loro anche il sestetto d’archi Red Rock Strings, che segna l’incontro tra il rock e la musica classica dando vita a uno show unico.

Lo show 2017 regala oltre due ore di musica attraverso le 25 canzoni in scaletta che segnano le tappe di un’intera carriera musicale, da Meravigliosa creatura e Sei nell’anima ai recenti brani di Hitstory. Di seguito le date dell’Hitstory Tour 2017 (David Zard / Vivo Concerti): MARZO 25 marzo – Losanna, Théàtre de Beaulieu; 27 marzo – Zurigo, Kongresshaus; 28 marzo – Lucerna, KKL;

APRILE 2 aprile – Norimberga, Meistersingerhalle; 3 aprile – Stoccarda, Liederhalle Beethovensaal; 5 aprile – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle; 6 aprile – Ravensburg, Oberschwabenhalle; 7 aprile – Monaco, Philharmonie; 9 aprile – Amburgo, Mehr! Theater; 10 aprile – Berlino, Admiralspalast; 19 aprile – Charleroi, Palais des Beaux; 22 aprile – Parigi, L’Olympia; 24 aprile – Bruxelles, Cirque Royal; 26 aprile – Sofia, National Palace of Culture; 27 aprile – Bucarest, Sala Palatului; 16 giugno – Russelshelm, Hessentag Festival.