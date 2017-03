‘Hidden Singer Italia’: l’ultimo appuntamento di stagione è con Arisa giovedì 30 marzo su Nove

Ultimo appuntamento con Hidden Singer Italia, format NBC prodotto da Ballandi Multimedia per Discovery Italia che giovedì 30 marzo alle 21:15 sul canale Nove vede come protagonista Arisa. In un’atmosfera carica di ritmo e suspence, ma anche di un’inedita familiarità, l’artista si racconta a Federico Russo e ai fan tra musica, game ed entertainment.

Da Sincerità fino a Voce, la cantante italiana ripercorre la propria carriera anche attraverso aneddoti, ricordi, giochi e sorprese. Tra gli ospiti della serata anche alcuni grandi amici di Arisa come Tricarico, il rapper Loomy e la cantautrice Naif Herin.

Immancabile il momento della “sfida al buio” nella quale i fan devono riconoscere la voce del loro mito in mezzo a quelle di cinque imitatori nascosti in sei cabine. Quattro le manche in successione sulle note dei più grandi successi di Arisa fino al round finale con le ultime tre cabine attive: il pubblico in studio sarà in grado di riconoscere quale, tra i cantanti in gara, è il la “Arisa originale”?