‘Freud’: dal 31 marzo in radio il nuovo singolo di Nek con J-Ax. E l’artista di Sassuolo si prepara al tour

Arriva in tutte le radio nazionali venerdì 31 marzo Freud, il nuovo singolo di Filippo Nek Neviani con J-Ax estratto dall’album Disco d’Oro FIMI/Gfk Unici (Warner Music) pubblicato lo scorso autunno. Il padre della psicoanalisi dà il titolo a una traccia in cui i due artisti scherzano sulle questioni che il medico «ha posto sul tavolo e che sono ancora lì senza risposta», dichiara Nek. A dominare il singolo sono il ritmo trascinante, l’orecchiabilità della melodia e l’ironia che attraversa ogni rima.

Sul versante ispanico, Neviani ha appena pubblicato in Spagna, USAe America Latina Unicos, ovvero la versione in spagnolo di Unici che anticipa la pubblicazione dell’omonimo album nei Paesi Latini, prevista per giugno 2017.E tra una tappa e l’altra del tour di J-Ax & Fedez cui Filippo partecipa come special guest, il modenese si prepara per il suo Unici In Tour (F&P Group), al via il 29 aprile da Bologna. La nuova tournée celebra una carriera internazionale sbarcando anche all’Arena di Verona con il concerto evento Nek in Arena prima delle date estive.

Questi gli appuntamenti live di primavera: APRILE/MAGGIO 29 e 30 aprile – Bologna, Teatro Europauditorium; 2 maggio – Trieste, Teatro Rossetti; 4 maggio – Piacenza, Teatro Politeama; 5 maggio – Montecatini (PT), Teatro Verdi; 8 maggio – Sanremo, Teatro Ariston; 9 maggio – Torino, Teatro Colosseo; 10 maggio – Varese, Teatro Di Varese; 12 maggio – Firenze, Teatro Verdi; 13 maggio – Bergamo, Teatro Creberg; 15 maggio – Milano, Teatro Degli Arcimboldi; 17 maggio – Ancona, Teatro Delle Muse; 18 maggio – Bari, Teatro Team // NEK IN ARENA 21 maggio – Arena di Verona

Di seguito il calendario estivo: GIUGNO/LUGLIO 23 giugno – Carloforte (CI), Festival Girotonno Palapaise; 7 luglio – Marostica (VI), Piazza degli scacchi; 8 luglio – Brescia, Piazza della Loggia; 10 luglio – Cremona, Piazza Duomo; 13 luglio – Roma, Cavea dell’Auditorium Parco della Musica; 15 luglio – Cervia (RA), Piazza Garibaldi; 18 luglio – Cervere (CN), Anfiteatro dell’Anima; 20 luglio – Napoli, Arena Flegrea; 22 luglio – Palermo, Teatro di Verdura; 23 luglio – Taormina (ME), Teatro antico; 25 luglio – Soverato (CZ), Summer Arena Festival

AGOSTO 9 agosto – Pescara, Teatro D’Annunzio; 10 agosto – San Pancrazio Salentino (BR), Forum Eventi; 12 agosto – Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli; 19 agosto –Gaeta (LT), Arena Virgilio. I biglietti per Nek in Arena e Unici In Tour sono in prevendita nel circuito TicketOne e nei punti vendita autorizzati; RTL 102.5 è media partner.