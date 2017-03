C’è ‘Nuova luce’ per Francesco Renga: il singolo anticipa l’album ‘Scriverò il tuo nome Live’

In arrivo nuova musica per i fan di Francesco Renga, che da venerdì 31 marzo possono ascoltare in radio – e digitale – l’inedito Nuova luce, brano che anticipa l’uscita del primo album live dell’artista dal titolo Scriverò il tuo nome Live atteso per il 28 aprile (Sony Music). A firmare il singolo sono Davide Petrella e Dario Faini con la produzione di Michele Canova,che hanno realizzato un brano energico in cui emerge l’interpretazione piena e passionale dell’interprete.

Intanto, si scaldano i motori per le nuove date dal vivo di Scriverò il tuo nome Live nei Palasport, al via da Milano il 5 maggio e con date in tutta Italia anche nel corso della stagione estiva. Ecco il calendario aggiornato: MAGGIO 5 maggio – Milano, Mediolanum Forum; 16 maggio – Napoli, Palapartenope; 18 maggio – Firenze, Nelson Mandela Forum; 20 maggio – Torino, Pala Alpitour; 22 maggio – Bologna, Unipol Arena; LUGLIO 1 luglio – Sanremo (IM), Casinò; 6 luglio – Brescia, Piazza della Loggia; 9 luglio – Roma, Cavea; 13 luglio – Mirano (VE), Mirano Summer Festival; 14 luglio – Udine, Castello; 15 luglio – Villafranca (VR) – Castello Scaligero; 17 luglio – Cremona, Piazza Duomo; 18 luglio – Genova, Porto Antico; 21 luglio – Cervere (CN), Teatro dell’Anima.

AGOSTO 16 agosto – Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli; 18 agosto – San Pancrazio Salentino (LE), Forum Eventi; 19 agosto – Trani (BA), Piazza Duomo; 21 agosto – Soverato (CZ), Summer Arena; 23 agosto – Taormina (ME), Teatro Antico. I biglietti per sono disponibili tramite il circuito TicketOne e i punti vendita autorizzati; informazioni fepgroup.it e francescorenga.it.