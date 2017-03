Thegiornalisti: ecco chi sono i superospiti dei due speciali live ‘Completamente senza’ a Roma e Milano

Il gruppo che negli ultimi mesi ha visto affermarsi un successo nazionale si prepara a debuttare su due palchi importanti. Con le date evento di Roma (9 maggio PalaLottomatica) e Milano (11 maggio Mediolanum Forum di Assago) i Thegiornalisti si consacrano band pop del momento. Al fianco di Tommaso Paradiso & Co. sono attesi alcuni ospiti d’eccezione: Calcutta (con uno speciale dj set), Elisa, Fabri Fibra e Luca Carboni.

Ma ancora molte sono le sorprese ancora da svelare… Freschi vincitori ai Coca Cola Onstage Awards del premio Rivelazione del 2016, i Thegiornalisti partono più carichi che mai con il loro tour Completamente senza (organizzazione VIVO Concerti in collaborazione con BPM concerti). Come sempre, l’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

INFO 9 maggio – Roma, PalaLottomatica / Apertura porte h 19:00, Inizio concerto h 21:00 / Biglietti Parterre In Piedi – ESAURITO, 1°Anello Numerato – ESAURITO, 2°Anello Numerato – Euro 25,00 + ddp, 3°Anello Numerato – Euro 20,00 + ddp, Disabili (1°Anello Numerato) – Euro 20,00 + ddp / Prevendite Autorizzate TicketOne, Box office Lazio, VivaTicket, Etes.

11 maggio – Milano, Mediolanum Forum / Apertura porte h 19:00, Inizio concerto h 21:00 / Biglietti Parterre in Piedi – ESAURITO, Tribuna Numerata – Anello “A” – ESAURITO, Tribuna Gold Centrale Numerata – Anello “B” – ESAURITO, Anello “B” Laterale Non Numerato: Euro 25,00 + ddp, Anello “C” Laterale Non Numerato: Euro 20,00 + ddp / Prevendite Autorizzate TicketOne, VivaTicket.