SlimeFest 2017: all’Alcatraz di Milano l’evento di Nickelodeon. Gallery fotografica e scaletta

Atteso da settimane, si è svolto domenica 26 marzo 2017 all’Alcatraz di Milano il grande evento live di Nickelodeon che ha portato sul palco le star più amate da giovani e giovanissimi per la seconda edizione dello SlimeFest. Famiglie intere si sono, così, date appuntamento nel capoluogo meneghino per accompagnare al concerto i figli più piccoli mentre gli adolescenti si sono concessi un pomeriggio di libertà dallo studio. Tutti all’insegna dello slime! Condotta dall’irriverente Niccolò Torrielli insieme alla creator Ehi Leus, la manifestazione ha visto alternarsi webstar e artisti che si sono esibiti live con alcuni dei loro brani più famosi.

Veniamo proprio dalla scaletta: ad aprire la carrellata di performers è stato Alessio Bernabei che ha subito fatto alzare la temperatura con Nel mezzo di un applauso e Noi siamo infinito per poi passare il testimone al collega di scuderia Fred De Palma con il suo ultimo singolo Non tornare a casa. E il rapper torinese ha colto l’occasione anche per annunciare la pubblicazione del suo nuovo album, Hanglover, atteso per il prossimo 19 maggio. Con la chitarra in braccio e l’emozione del debutto allo SlimeFest, è toccato, quindi, a Luca Chikovani che ha regalato un piccolo medley contenente anche una cover acustica di Shape Of You di Ed Sheeran.

Quarto giovane talento a esibirsi è stato Irama con la sua Non ho fatto l’università e, a seguire, è stato il turno di Lele che ha portato dal vivo Ora Mai, il brano con cui ha vinto nella sezione Nuove Proposte al 67° Festival di Sanremo. Ecco, quindi, la trascinante DAM de Il Pagante cui è seguito il sound latin-pop dei Gemeliers accolti da un’autentica ovazione sulle note di Per incontrarti ancora.

Ma i più attesi sono stati loro, Benji & Fede, ospiti speciali dello SlimeFest che ovviamente li ha voluti tenere giusto giusto per il gran finale. Al duo italiano è stato consegnato l’iconico dirigibile arancione che costituisce il premio come Cantante italiano preferito vinto grazie ai voti raccolti online ai recenti Kids’ Choice Awards. Per Ben e Fede due canzoni live, Traccia n. 3 e Amore wi-fi, sulle quali non c’è stato partecipante che non abbia cantato a squarciagola chiudendo, così, in bellezza lo show.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Co-protagonista è stato, ovviamente, lo slime che è stato versato a profusione durante tutto il concerto: nessuno dei perfomer si è, infatti, sottratto al fatidico rito tra pistole e secchiate della sostanza verdastra simbolo di Nickelodeon. Per tutti (o quasi) si è consumato anche il momento “leva maglietta” che ha fatto schizzare alle stelle l’adrenalina di tutte le fan sotto palco… E tra un’esibizione e l’altra si sono sottoposti al momento slime anche gli ospiti Francesco Sole, Jaser, MurielBoom, TheShow, Gordon, i Mates e Leonardo De Carli.

Per vivere o rivivere lo show, oltre alla galleria fotografica qua sopra, trovate tutte le immagini e i video live sui nostri social (TWITTER: @MusicTvOfficial e @Webl0g / FACEBOOK: Musica e Tv 2.0) oltre che all’hashtag #slimefest sui canali ufficiali di Nickelodeon e sul sito dell’emittente. Al prossimo slime!