Partito da Roma con un doppio sold out l’‘Apriti Cielo Tour’ di Mannarino. Immagini, intervista e video live

Tra gli eventi live più attesi della primavera, l’Apriti Cielo Tour di Mannarino non ha certo deluso le aspettative. Partito con un doppio sold out al Palalottomatica di Roma, lo show è stato una festa di suoni che conta al debutto 50mila biglietti e un lungo elenco di tutto esaurito in svariate città del Paese. L’artista si è esibito insieme a dodici musicisti che hanno contribuito a creare un’alternanza di situazioni musicali su cui il pubblico ha viaggiato con la mente per una sera.

Ecco, allora, il ritmo delle percussioni del brasiliano Mauro Refosco e la batteria di Puccio Panettieri, sostenuti dalla chitarre di Giovanni Risitano e Alessandro Chimenti, che sul palco suona anche guitalele, banjio, chitarra portoghese e ronroco, mentre chitarra classica, cavaquinho e sitar sono affidate a Paolo Ceccarelli. Al basso e contrabbasso Niccolò Pagani, storico componente della band di Mannarino e alle tastiere e alla fisarmonica Mauro Menegazzi. Tra i ranghi anche Renato Vecchio e Antonino Vitali ai fiati (sax, tromba, flauto traverso, flicorno, flauti indiani, shalumeau e duduk armeno) e ai cori le siciliane Azzurra, Ylenia e Simona Sciacca.

Grazie a questo corposo ensemble la musica di Mannarino assume sfumature inedite, tra i classici di repertorio e le nuove tracce dall’album Apriti Cielo (Universal Music Italy) cosicché l’itinerario della musica diventa a tutti gli effetti un percorso esperienziale che sa toccare tutti gli angoli più autentici del mondo.

Il tour dell’artista prosegue ora in direzione Bologna, Firenze, Padova e Milano. Ecco il calendario: 28 marzo (SOLD OUT), 12 (SOLD OUT) e 19 aprile – Bologna, Estragon; 31 marzo – Firenze, Nelson Mandela Forum; 1 aprile – Padova, Gran Teatro Geox; 3 (SOLD OUT), 4 (SOLD OUT) e 18 aprile – Milano, Fabrique; 6 (SOLD OUT), 13 (SOLD OUT) e 14 aprile – Torino, Teatro della Concordia; 8 aprile – Pescara, PalaSport Giovanni Paolo II; 10 aprile – Napoli, Casa della Musica; 21 aprile – Cesena, Carisport; 22 aprile – Riva del Garda (TN), Palameeting. Qui, invece, le date estive (produzione Vivo Concerti in collaborazione con VignaPR).