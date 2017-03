A grande richiesta si aggiungono nuove date estive per Francesco Gabbani. Il calendario aggiornato

A meno di un mese dall’annuncio del tour si aggiungono già nuove date live per Francesco Gabbani che si prepara a calcare i principali palchi outdoor di tutta Italia a partire dal prossimo 19 giugno. Così, oltre ai precedenti appuntamenti confermati, il vincitore del 67° Festival di Sanremo sarà live anche a Fontaneto D’Agogna, Molfetta, Firenze, Palermo, Zafferana Etnea, Alassio, Lecce, Caulonia Marina e Castagnola delle Lanze.

Intanto, cresce l’attesa per il nuovo album – in uscita il 28 aprile per BMG Rights Management (Italy) – e per l’Eurovision Song Contest, dove Gabbani porterà una versione ridotta di Occidentali’s Karma, il cui video conta oltre 74 milioni di visualizzazioni su youtube.

Il tour è organizzato da International Music and Arts e vede sul palco, insieme a Francesco (Voce e Chitarra), anche i musicisti Filippo Gabbani (Batteria) , Lorenzo Bertelloni (tastiere), Giacomo Spagnoli (basso) e Davide Cipollini (chitarra).

Ecco il calendario aggiornato: GIUGNO 19 giugno – Verona, Teatro Romano (Rumors Festival); 20 giugno – Torino, Gru Village; 25 giugno – Sogliano al Rubicono, piazza Matteotti; 7 giugno – Carpi, piazza Martiri (Carpi Summer Fest); 28 giugno – Brescia, piazza della Loggia; 29 giugno – Milano, Carroponte.

LUGLIO 6 luglio (NUOVA DATA) – Fontaneto D’Agogna (NO) (Open Air Festival) – Phenomenon ore 22.00 / Info: www.phenomenon.it, prezzi € 20.00 + DP, Family ticket 50 € + DP 2 adulti con 1 bambino € 60.00 +DP 2 adulti con 2 bambini / prevendite a breve su TicketOne e Ciaoticket; 7 luglio – Lignano Sabbiadoro, Arena Alpe Adria; 15 luglio – Roma, Parco della Musica, Cavea (Luglio Suona Bene); 16 luglio (NUOVA DATA) – Molfetta, Anfiteatro di Ponente (Luci e suoni a Levante) ore 21.00 / Info: www.bassculture.it, prezzi 30/20 euro + d.p / prevendite: Bookingshow dal 29 marzo; 21 luglio (NUOVA DATA) – Firenze, Piazza della Santissima Annunziata Mus Art Festival) ore 21.15 Opening Act: Hugolini / Info: www.musartfestival.it, http://www.bitconcerti.it, prezzi 1° settore platea 34,50 euro, 2° settore platea e tribuna 23,00 euro, Under 14 ridotto 15,00 tutti i settori / prevendite Box Office Toscana, Boxol, TicketOne; 28 luglio (NUOVA DATA) – Palermo, Teatro di Verdura ore 21:30 / prezzi €26,10 + ddp – €21,80 + ddp, ridotto di € 20 + ddp e €17 + ddp under 12 solo nei punti prevendita / prevendite TicketOne, Box office Sicilia, Box office Palermo dal 28 marzo; 29 luglio (NUOVA DATA) – Zafferana Etnea (CT), Anfiteatro Falcone e Borsellino ore 21.30 / prezzi €26,10 + ddp – €21,80 + ddp, ridotto di € 20 + ddp e €17 + ddp under 12 solo nei punti prevendita / prevendite TicketOne, Box office Sicilia, Box office Palermo dal 30 marzo.

AGOSTO e SETTEMBRE 2 agosto – Pescara, Teatro Monumento D’Annunzio; 9 agosto (NUOVA DATA) – Alassio, Porto Turistico Luca Ferrari (Riviera Music Festival) / Info: http://www.dallapartedellamusica.it, prezzi 32€ + 5 DDP, 25€ + 4 DDP (PACK FAMILY 2 ADULTI UN BAMBINO CON SEDIA 50 SOLO ONLINE FINO AL 31 LUGLIO), 20€ + 3 DDP (PACK FAMILY 2 ADULTI UN BAMBINO CON SEDIA 45 SOLO ONLINE FINO AL 31 LUGLIO, 13€ + 2 DDP IN PIEDI VISIBILITA’ LIMITATA (IN VENDITA DAL 1 GIUGNO), 15€ + 3 DDP RIDOTTO FINO A 10 ANNI COMPIUTI, 10€ + 2 DDP RIDOTTO FINO A 10 ANNI COMPIUTI Posti in piedi bambini gratis fino a 10 anni / prevendite TicketOne dal 30 marzo / 11 agosto – Forte dei Marmi, Villa Bertelli / ore 21.30 prevendite: www.ticketone.it – www.boxol.it / Unfo: www.villabertelli.it, prezzi: 17,50/21,70/26/30€ + ddp / inizio prevendite: 14/03/2017;

18 agosto (NUOVA DATA) – Lecce, Piazza Libertini ore 21:30 / Info http://www.piemmeeventi.it/, prezzi 20€ + 3€ ddp posto unico / prevendite TicketOne, Bookinghow dal 30 marzo; 19 agosto (NUOVA DATA) – Caulonia Marina (RC), Piazza Bottari ore 21.30 / prezzi 20 € inclusa prevendita posto unico / prevendite http://www.inprimafila.net dal 14 aprile; 25 agosto (NUOVA DATA) – Castagnola delle Lanze, piazza San Bartolomeo, ore 21.00 Festival “Contro” / Prezzi 20€ + ddp posto unico / prevendite CiaoTickets, TicketOne, PiemonteTickets; 9 settembre – Napoli, Arenile di Bagnoli.