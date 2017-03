Nuovo album per Fred De Palma: esce il 19 maggio ‘Hanglover’. L’annuncio sul palco dell’Alcatraz

La notizia arriva dritta dritta dal palco dello SlimeFest 2017: dopo l’esibizione on stage, Fred De Palma ha, infatti, annunciato data e titolo del nuovo album di inediti. Il progetto del rapper si intitola Hanglover ed è in uscita il prossimo 19 maggio (Warner Music), anticipato dal primo singolo già in radio Non tornare a casa che introduce alle nuove atmosfere che De Palma ha sperimentato in questi mesi.



Hanglover arriva dopo il successo di BoyFred, album che contiene i singoli Disco d’Oro Stanza 365, Buenos Dias e Il Cielo Guarda Te che hanno macinato su Vevo/YouTube milioni di views. Mace e Davide Ferrario, Frenetik & Orang3, Merk & Kremont e Mamakass sono solo alcuni dei produttori con cui Fred ha finora acuto modo di collaborare.