‘Credits: …Squérez?’: Real Time festeggia Cesare Cremonini raccontando la nascita del disco dei Lùnapop

È dedicato a Cesare Cremonini, attualmente al lavoro sul nuovo album atteso per l’autunno 2017, l’appuntamento di Credits: …Squérez? in onda lunedì 27 marzo in esclusiva su Real Time alle 23:05. Proprio nel giorno in cui l’artista compie 37 anni, la rete ne festeggia il compleanno raccontando la genesi del primo e unico album dei Lùnapop attraverso le parole di Walter Mameli.

Il format originale è condotto da Carlo Pastore il quale indaga il dietro le quinte del primo disco che Cremonini ha scritto e che ne ha segnato, con oltre 1.500.000 copie vendute, l’inizio di una carriera ventennale. Dai rifiuti delle major discografiche ai contratti discografici, Mameli ripercorre le tappe di un percorso in crescita fatto di dedizione costante, testimoniato da immagini di archivio rarissime, audio inediti di Cremonini e materiale esclusivo fornito da Radio Italia.

Credits: …Squérez? (1×60’) è prodotto da Dude e Better Days in collaborazione con Radio Italia per Discovery Italia. Executive producers Dude: Lorenzo Del Bianco, Ivan Merlo, Davide Baldi. Executive producers Better Days: Carlo Pastore, Mauro Del Rio. Scritto da: Daniele Castrogiovanni e Carlo Pastore. Regia di Ivan Merlo. “La mia storia è stata una storia proprio come nelle favole, le ragazze sognano i ragazzi, e i musicisti in erba sognano il produttore” Cesare Cremonini