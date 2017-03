‘A bassa voce’: fuori il primo album di Maxdale. Online il videoclip del singolo ‘Tutto può cambiare’

Si intitola A bassa voce il primo album di Massimiliano D’Alessandro, in arte Maxdale, disponibile in digitale su produzione Casa Lavica Records. Il progetto contiene otto tracce – sette inediti e un remix – che raccolgono diverse collaborazioni, a partire da quella con Alessio Iodice degli Urban Strangers nel primo estratto che ha anticipato il lavoro. Insieme alla release è stato pubblicato anche il videoclip del secondo singolo Tutto può cambiare, girato lo scorso mese di febbraio a Roma, al Gazometro, per la regia di Daniele Barbiero.

L’ex concorrente di X Factor pubblica un album frutto del lavoro di un anno che tocca generi e stili, diversi in cui il pop italiano sfocia anche nell’elettronica di stampo internazionale. Di seguito la tracklist di A bassa voce: 1. Before Sunrise, 2. Tutto può cambiare, 3. Melody, 4. Quello che resta, 5. I Can Feel, 6. A bassa voce, 7. Favola stonata.