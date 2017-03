Soulwax: unica data italiana ai Magazzini Generali mercoledì 29 marzo. Tutte le informazioni

Nuovo appuntamento live ai Magazzini Generali di Via Pietrasanta 16 a Milano: mercoledì 29 marzo arrivano i Soulwax protagonisti sul palco dell’unica data italiana dal loro tour europeo in corso. La band belga sta girando il Vecchio Continente per presentare dal vivo il nuovo progetto Transient Program For Drums and Machinery e riproporre i propri maggiori successi. Spazio, quindi, al rock, al grunge e alla Music House su un palco studiato ad hoc che riproduce il DEEWEE studio.

I biglietti per assistere allo show sono disponibili in prevendita su MailTicket, tramite i circuiti di vendita abituali oppure sono acquistabili in loco. Apertura porte ore 19:30, Inizio show ore 22:00 / Ingresso 20 € + d.d.p. Info concerti e biglietteria al sito ufficiale dei Magazzini Generali.