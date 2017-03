Nuovo album per James Blunt: esce ‘The Afterlove’. Nel disco collaborazioni con Ed Sheeran e Ryan Tedder

Introdotto dai singoli Love Me Better e Bartender, venerdì 24 marzo esce ufficialmente The Afterlove, il nuovo album di James Blunt che lunedì 10 aprile è atteso a Milano, al Mondadori Megastore Duomo per incontrare i fan (ore 18:30). Quinto progetto della carriera, il disco in uscita arriva sulla scia del successo di Moon Landing (2013) e contiene collaborazioni di prestigio, a partire da quella con Ed Sheeran nel secondo singolo fino ad arrivare a Ryan Tedder dei OneRepublic, Johnny McDaid, Stephan Moccio e MoZella.

Dopo l’incursione milanese, l’artista britannico – che apre i concerti americani di Sheean – tornerà nuovamente in Italia per esibirsi live durante il suo prossimo tour mondiale che fa tappa a Roma il 12 novembre, a Firenze il 13 novembre e a Milano il 14 novembre prossimi.

Di seguito la tracklist di The Afterlove: 1. Love Me Better, 2. Bartender, 3. Lose My Number, 4. Don’t Give Me Those Eyes, 5. Someone Singing Along, 6. California, 7. Make Me Better, 8. Time Of Our Lives, 9. Heartbeat, 10. Paradise, 11. Courtney’s Song (Deluxe Edition), 12. 2005 (Deluxe Edition).