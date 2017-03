Nuova fase di Amici 16, sabato 25 marzo il serale su Canale 5: squadre e ospiti della prima puntata

Fatte le classi, svolte le lezioni e selezionati i talenti migliori, Amici 16 arriva alla sua fase più calda, quella del serale, in onda a partire da sabato 25 marzo in prima serata su Canale 5. Maria De Filippi scalda i motori per mantenere al top un programma che a ogni stagione regala grandi numeri e che intende mantenere alto il primato di talent show più longevo della tv mondiale.

Questa stagione promette novità e qualche conferma, a partire dai professionisti impegnati al fianco dei concorrenti e dalla giuria chiamata a esprimere il proprio parere di fronte alle esibizioni. Il cast artistico vede tra i ranghi l’étoile Eleonora Abbagnato, il cantautore Ermal Meta e due attori, Ambra Angiolini e Daniele Liotti, mentre la direzione artistico e la curatela del programma sono firmati da Giuliano Peparini.

Veniamo alle squadre. La Squadra Bianca è diretta da Morgan con al fianco Boosta e Alessandra Celentano ed è formata dai cantanti Lo Strego, Shady Fatin Cherkaoiu, Mike Bird e Thomas Bocchimpani e dai ballerini Sebastian Melo Taveira e Oliviero Bifulco. La Squadra Blu è diretta, invece, da Elia affiancata da Veronica Peparini e Rudy Zerbi ed è composta dai cantanti Federica Carta, Riccardo Marcuzzo e Michele Perniola e dai ballerini Vittoria Markov, Cosimo Barra e Andreas Muller.

Per il primo serale numerosi gli ospiti in studio, a partire da Luca Zingaretti – quinto giudice – e i comici Luca e Paolo. Sul versante musicale due amatissime artiste amiciane, Emma e Alessandra Amoroso in duetto con Elisa e Morgan, e gli ospiti internazionali Clean Bandit e Jasmin Thompson. La regia è di Andrea Vicario.