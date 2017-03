Le ragazze de ‘L’amore merita’ diventano quattro: ecco Le Deva

Conosciute come le “ragazze de L’amore merita”, dal titolo del loro brano Disco d’oro, Greta, Roberta Pompa e Verdiana accolgono nel gruppo la collega Laura Bono e diventano Le Deva, nome scelto perché mette a fuoco il cuore del progetto comune. «I DEVA sono spiriti della natura appartenenti alla mitologia di diverse culture, dalla greca all’indiana. – raccontano le artiste – in particolare sono noti i DEVA dei quattro elementi, pilastri portanti dell’Universo.

Il richiamo al brano L’origine – secondo singolo che abbiamo proposto con altrettanti importanti risultati – nel cui video abbiamo impersonificato i 4 elementi della natura così come il richiamo all’Universo femminile che nella canzone viene celebrato, è stato immediato. Inoltre DEVA inizia con la ‘D’ di donna, ed è composto da 4 lettere, richiamo simbolico ai noi quattro». E Le Deva sono attualmente impegnate in studio per portare a termine il loro primo album, atteso per la primavera con la consulenza artistica di Zibba.