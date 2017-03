È in radio ‘Still Got Time’, nuovo singolo di Zayn con Partynextdoor che anticipa il prossimo album

Approda nelle radio in questo venerdì 24 marzo Still Got Time, il nuovo singolo di Zayn insieme al rapper e beatmaker canadese Partynextdoor. La traccia, registrata a Los Angeles, è coprodotta da Frank Dukes e Murda Beatz e anticipa il nuovo album del giovane talento atteso per l’estate 2017. Circa un anno fa usciva, invece, Mind of Mine, primo album solista dell’artista inglese che si è conquistato il #1 della U.S. Billboard Top 200 chart e della UK charts dal 2009.

E dopo essersi conquistato il premio come New Artist of the Year agli American Music Awards e aver messo a segno collaborazioni con M.IA. e Taylor Swift nel recente I Don’t Wanna Live Forever, Zayn è atteso con il suo secondo progetto a confermare una carriera che ha acquisito nuova vitalità.