Conto alla rovescia per i live italiani dei Tokio Hotel: la band in concerto a Milano e Roma. Tutte le info

Manca ormai davvero pochissimo all’arrivo dei Tokio Hotel in Italia, dove sono più che attesi dal loro pubblico in occasione di due date live, una al Fabrique di Milano il 28 marzo e la seconda all’Atlantico di Roma il 29 marzo. La band di Magdeburgo è pronta, infatti, a portare dal vivo il nuovo album Dream Machine (Sony Music) oltre ai brani capisaldo della carriera a partire dall’ormai storica Monsoon.

Sulle scene fin da 2005, i gemelli Kaulitz, oggi ventiseienni, non hanno mai smesso di stupire i loro fan con metamarfosi costanti – nel look quanto nello stile musicale – e il recente progetto rappresenta solo il tassello più recente di un percorso mai interrotto. Con Dream Machine, anticipata dal singolo uptempo What If, il gruppo testimonia l’ennesima evoluzione nella direzione dell’elettronica, senza dimenticare le sonorità che li contraddistinguono. E ilDream Machine Tour promette di essere uno show unico pieno di sorprese.

INFO Martedì 28 marzo – Milano, Fabrique / Apertura Porte: ore 19.00, Inizio Concerto: ore 21.00 / Biglietti Posto Unico – Euro 40,00 + 6,00 diritti di prevendita – Prevendite Autorizzate: TicketOne; Mercoledì 29 marzo – Roma, Atlantico / Apertura Porte: ore 19.30, Inizio Concerto: ore 21.00 / Biglietti Posto Unico – Euro 40,00 + 6,00 diritti di prevendita / Prevendite Autorizzate: TicketOne, Box Office Lazio, Ciaotickets, Booking Show.