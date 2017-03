Boosta: esce il nuovo singolo ‘Tutto bene’. Da sabato 25 marzo l’avventura con il serale di ‘Amici’

È in rotazione radiofonica Tutto bene, il nuovo singolo di Boosta, estratto dall’album solista La Stanza Intelligente pubblicato da Sony Music il 28 ottobre scorso. «Tra pianoforti fumosi e cori in falsetto, un pensiero. La parte vera dell’essere uomo è la difficoltà a lasciarsi andare alle verità. Chiunque sia capace di essere vero ha una marcia in più, nel mondo fuori e in quello privato. Ma le verità sono il frutto delle bugie che ci siamo raccontati e raccontiamo. Il primo passo è averne coscienza, il resto, con un po’ di saldezza, verrà da sé, con impegno»: queste la parole con cui Boosta presenta il brano, di cui firma testo e musica.

Accompagna la traccia il videoclip ufficiale sotto la direzione di Tiziano Russo che ha scelto il Teatro Garibaldi di Gallipoli, per portare sulla scena il percorso emotivo di ricostruzione di una coppia, visualizzato attraverso un pianosequenza. E da sabato 25 marzo Boosta continua la sua avventura ad Amici – che giunge ora alla fase serale – in qualità di produttore artistico della Squadra Bianca, al fianco di Morgan e Alessandra Celentano.