Benji & Fede: il duo italiano annuncia sei nuovi instore in tutta Italia. Il video sui profili social

Non c’è mai di che stare tranquilli quando si tratta di Benji & Fede. Il duo che ha riempito il Mediolanum Forum di Assago lo scorso 4 marzo, in attesa di partire con lo 0+ tour incontra i fan in occasione di sei nuove date instore in tutta Italia. E i ragazzi – annunciando il calendario degli appuntamenti con un video sui social – scelgono di visitare quelle città che finora non hanno toccato, accontentando, così, le richieste di un pubblico che sa come farsi sentire (e, a questo punto, ascoltare!).

Così, dopo la partecipazione allo SlimeFest di Nickelodeon TV domenica 26 marzo a Milano per ritirare anche il premio vinto ai Kids’ Choice Awards come Cantate Italiano Preferito, Benji & Fede sono pronti a ri-partire. Ecco le date: 2 aprile – Siracusa, Mondadori Fiera del Sud; 7 aprile – Potenza, Mondadori Via Pretoria, 212; 8 aprile – Foggia, Mondadori Via Oberdan 9; 9 aprile – Varese, Mondadori Via Morosini 10; 11 aprile – Grosseto, Mondadori Corso Carducci 9; 12 aprile – Trento, Mondadori Via San Pietro, 19. Enjoy!