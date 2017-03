AirPlay Radio: Ed Sheeran riagguanta la vetta, secondo Gabbani. In TopTen Vasco e Tiziano Ferro

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 12.2017 (dal 17 al 23 marzo 2017): Ed Sheeran con la hit Shape Of You riesce a scalzare dalla vetta Occidentali’s Karma di Francesco Gabbani che scivola in seconda posizione precedendo Chained To the Rhythm di Katy Perry stabile al terzo posto. Secondo i dati EarOne, ai piedi del podio troviamo Be Mine degli Ofenbach (stabili) così come Something Just Like This di The Chainsmokers & Coldplay (quinti), seguiti da Cloud 9 dei Jamiroquai (sesti, +2) e Come nelle favole di Vasco Rossi (nuova entrata in settima posizione). Completano la Top Ten Il conforto di Tiziano Ferro e Carmen Consoli (nono, -3) e All Night di Parov Stelar (decimo, -3). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].