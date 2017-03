‘Fermo immagine’: la terza “canzone del salotto” è il nuovo singolo di Chiara. L’artista live al Blue Note

Dopo la partecipazione sanremse con Nessun posto è casa mia, Chiara torna in radio con il secondo singolo estratto dall’album che proprio dal brano festivaliero trae il suo titolo. E la scelta è ricaduta sulla più che orecchiabile Fermo immagine, traccia che con il suo accattivante ritornello entra in testa al primo ascolto e diventa martellante. Il brano è in rotazione nazionale a partire da venerdì 24 marzo e lo firmao la stessa Galiazzo insieme Stefano Marletta ed Edwin Roberts con la produzione artistica di Mauro Pagani.

«Fermo immagine è la terza canzone del salotto e ha avuto una gestazione davvero lunga. – rivela Chiara – L’anno scorso era nato semplicemente questo motivo che trovavo entusiasmante, ci piaceva molto ma non aveva una strofa e neanche un testo. L’abbiamo finito quest’anno poco prima di chiudere il disco. La parte difficile di questa canzone è stata il testo, per non banalizzare la canzone aveva bisogno di un testo serio ma che suonasse spensierato in linea con la musica. Alla fine è nato una specie di riassunto della mia vita degli ultimi anni: potrà succedere qualsiasi cosa, ma non importa, conta solo chi rimane, ‘chiedilo a chi non c’è’».

Nel frattempo la giovane artista si prepara al prossimo tour live (Make it!), al via con la speciale data milanese il 23 aprile al Blue Note con la partecipazione del Maestro Pagani che, dopo aver curato la produzione del nuovo progetto discografico di Chiara, ne seguirà anche la direzione artistica durante il tour e accompagnando la cantante in alcuni brani.