Clean Bandit: dopo la super hit ‘Rockabye’ in radio ‘Symphony’ feat. Zara Larsson. La band ad Amici

Dopo aver portato a casa quattro dischi di Platino FIMI, 210 milioni di streaming su Spotify e quattro settimane al vertice della Top Of The Music grazie a Rockabye, i Clean Bandit tentano il bis con Symphony, nuovo singolo insieme a Zara Larsson che approda in radio venerdì 24 marzo. E già i numeri premiano la band britannica che sabato 25 marzo è tra gli ospiti del primo serale di Amici 2016/2017.

Symphony ha raggiunto in quattro giorni dalla messa in rete 14 milioni di ascolti, di cui 188mila nelle sole prime 24 ore su Spotify (superando addirittura il debutto di Rockabye) e il brano sta scalando i vertici della classifica di vendita in UK. Ad accompagnarlo il videoclip ufficiale che nella prima giornata ha superato 2,4 milioni di views sfiorando, finora, i 10 milioni di visualizzazioni.