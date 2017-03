Alex Britti: in radio il singolo ‘Speciale’ che anticipa il nuovo album ‘In nome dell’amore – Vol. 2’

“E mi presento a te con un fiore rosso e sto con te perché sei speciale e fai bene, non sei mai banale …..e anche oggi è un giorno fortunato e speciale”: torna così Alex Britti, che da venerdì 24 marzo è in radio con il nuovo singolo Speciale, brano che anticipa la pubblicazione del prossimo album In nome dell’amore – Vol. 2 atteso per aprile 2017 (It. pop/ Artist First)

Britti si fa ascoltare con una canzone sui sentimenti, aperta e solare, un inno all’amore. Perché sono gli incontri inattesi, quelli a volte insperati, a dare una svolta alla vita. E quando portano alla persona giusta, allora, l’alchimia che ne nasce è segno tangibile che qualcosa è davvero cambiato. Due metà che si ritrovano per non lasciare più nulla di incompleto e colorare le loro vite. Bentornato Alex Britti!