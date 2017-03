Nuovo album in lavorazione per Alessio Bernabei: rinviate le date live di maggio. Info e rimborsi

Niente live, album in lavorazione. Eh, sì Live Nation ha annunciato lo slittamento a data da destinarsi delle due anteprime live del nuovo tour di Alessio Bernabei attualmente impegnato in studio per la realizzazione dell’album atteso dopo l’estate. Due gli show saltati, quello del 10 maggio all’Alcatraz di Milano e quello del 13 maggio all’Orion di Roma; è possibile fare richiesta di rimborso dei biglietti nei punti vendita TicketOne e online fino a trenta giorni dopo la data in cui si sarebbe dovuto svolgere il concerto.

Rattristato l’artista che ha diffuso questo messaggio: «Mi spiace tantissimo spostare queste due date ma sto lavorando ad un disco importante per me e voglio dare il meglio in queste canzoni, mi voglio raccontante come non ho mai fatto. Il lavoro in studio mi sta facendo imparare cose nuove e crescere molto, è un periodo ricco di stimoli e di idee che prendono forma. Non vedo l’ora di potervi far sentire la mia nuova musica!»