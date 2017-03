‘In alto’, dal 7 aprile il nuovo singolo di Tony Maiello: «Cancelliamo la parola ‘impossibile’ dal quotidiano»

Arriva in tutte le radio venerdì 7 aprile In alto (Il Branco-Selection / Sony Music Italy), il nuovo brano di Tony Maiello che dallo stesso giorno viene reso disponibile anche in digital download e sulle piattaforme streaming. Primo estratto dall’album di inediti in lavorazione – e atteso per il prossimo autunno – il singolo è firmato dallo stesso Maiello insieme a Marco Rettani, Sabatino Salvati ed Enrico “Kikkoz” Palmosi, che ne hanno curato anche la produzione artistica. Ad accompagnare In alto il videoclip ufficiale, sui canali ufficiali dell’artista a partire dal 30 aprile.



Così il cantautore introduce il nuovo brano: «Definisco In alto come una sorta di preghiera moderna. Ci sono momenti della vita in cui ti senti giù, schiacciato dal peso dei tuoi stessi pensieri. L’ho scritta per farmi forza, un dialogo con me stesso. Abbiamo una forza interiore che sottovalutiamo, una forza che sarebbe capace di spostare il corso degli eventi, ma troppo spesso ci lasciamo trascinare come foglie perse nel vento, senza direzione.

Sono un lettore attento, ho preso spunto da un testo di Battiato in cui c’è questa frase: “La linea orizzontale ci spinge verso la materia, quella verticale verso lo spirito”. Ho sentito come il bisogno di distaccarmi da tutto quello che stavo facendo, soltanto dall’alto puoi avere una piena visione di tutto quello che succede giù, di come la vita troppe volte si svolge in maniera meccanica. C’è bisogno di svegliarsi dal sonno, di spezzare le catene che ci legano i sogni. C’è bisogno di cancellare la parola “impossibile” dal vocabolario dei nostri giorni. In alto nasce per questo, per risvegliare quell’anima di luce che è dentro ognuno di noi».