‘Hidden Singer Italia’: Federico Russo incontra Nek, appuntamento giovedì 23 marzo su Nove

Quinta serata in compagnia delle star della musica italiana. Giovedì 23 marzo alle 21:15 sul canale Nove torna Hidden Singer Italia, format NBC prodotto da Ballandi Multimedia per Discovery Italia. Protagonista della settimana è Nek, che quest’anno celebra i 20 anni della hit mondiale Laura non c’è e presenta il suo ultimo album Unici con un tour al via dall’Arena di Verona.

A incontrare il musicista, in un’atmosfera di ritmo, gioco e suspence, è Federico Russo che cerca di raccontare il rapporto tra Neviani e i suoi fan attraverso musica, aneddoti, ricordi e anche qualche sorpresa come alcuni ospiti tra i quali Lorella Cuccarini, Luca Toni e il musicista Luca Chiaravalli.

Ovviamente, imperdibile la “sfida al buio”: con cinque tra i più fedeli imitatori di Nek tra i quali i fan devono riconoscere la voce dell’originale. Quattro manche sulle note dei più grandi successi, sei cabine in studio e un’ultima manche con tre cabine attive: il pubblico in studio sarà in grado di riconoscere quale, tra i cantanti in gara, è il “Nek originale”?Protagonista dell’ultimo appuntamento di Hidden Singer Italia è Arisa (30 marzo).