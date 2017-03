‘Children Of A Miracle’: fuori l’attesa traccia di Don Diablo e Marnik per Spinnin’ Records, videoclip

Dopo mesi di attesa, è uscita anche in Italia Children Of A Miracle, traccia che vede la collaborazione di Don Diablo e dei Marnik per Hexagon, etichetta del gruppo Spinnin’ Records. Al lavoro insieme ormai da oltre un anno, il duo italiano mette a segno un nuovo risultato a costruzione di una carriera che negli ultimi dodici mesi ha preso il volo. Il singolo miscela pop e future bass su cui si innesta il coro dei “bambini del miracolo”, ingredienti che fanno del brano uno degli inni della Miami Music Week e dell’Ultra Music Festival.

E proprio alle consolle d’oltreoceano potrebbe fare incursione anche il dj e producer olandese, che si aggiunge alla già nutrita lista di collaborazioni dei Marnik, come quella con KSHMR, Steve Aoki, Blasterjaxx e Lil Jon. Di recente in tour nei paesi asiatici – Sunburn Festival in India compreso -, il duo ha anche lanciato il videoclip ufficiale di Children Of A Miracle. Da vedere e da ballare.