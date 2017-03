Su FoxLife una serata da ‘Vivere a Colori’: il 22 marzo il docufilm dedicato ad Alessandra Amoroso

È dedicato ad Alessandra Amoroso il nuovo appuntamento di FoxLive che, mercoledì 22 marzo in prima serata 21.00 su FoxLife (canale 114 di Sky), regala il docufilm Vivere a Colori, in onda in prima visione assoluta. Lo speciale – attraverso la voce narrante della stessa amatissima artista – ripercorre le tappe del suo ultimo tour nei Palasport, in attesa del gran finale in scena il 28 e 29 aprile all’Arena di Verona.

E dalla prestigiosa location veneta, la popstar introduce il docufilm girato in occasione del Vivere a colori tour: ed ecco, allora, il backstage, i momenti trascorsi a giocare con la band e le emozioni dei suoi concerti raccontati on the road attraverso immagini e riprese da ogni città. Alessandra è stata, infatti, ripresa night and day durante il tour per coglierne ogni momento, sul palco e dietro le quinte con l’adrenalina prima di salire on stage e la gioiosa stanchezza della mattina dopo.

Al fianco dell’artista, come sempre, immancabile, la Big Family, la nutrita famiglia di fan che accompagnano Ale in ogni suo passo artistico e personale non facendole mai mancare sostegno e affetto. E per Vivere a colori davvero ogni momento, FoxLive ha filmato il live con sette telecamere in 4K, un carrello di 8 metri, camere a spalla e a cavalletto, sia sul palco che fuori scena. Nessun dettaglio è andato perduto.

Intanto, l’attesa cresce per il doppio appuntamento live all’Arena e per accompagnare queste settimane la Amoroso è tornata in radio con il nuovo singolo Fidati ancora di me, in rotazione nazionale da venerdì 17 marzo. Il brano è l’ennesimo estratto di un album da record, che ha già raggiunto la certificazione Doppio Platino e i cui i singoli hanno totalizzato quattro Dischi di Platino con oltre 100milioni di views per i videoclip ufficiali.