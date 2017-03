‘Scriverò il tuo nome live’: l’estate in tour di Francesco Renga, aggiunte nuove date. Il calendario

Si preannuncia un’estate in tour per Francesco Renga che, dopo le date primaverili nei palasport e i primi appuntamenti annunciati per la stagione calda, aggiunge nuovi concerti al suo Scriverò il tuo nome live. L’artista si prepara, così, a trascorrere i mesi estivi on the road, per calcare alcuni dei palchi più prestigiosi d’Italia tra i quali si segnala quello del Teatro Antico di Taormina su cui Renga torna a due anni dal precedente show.

Pere ciascuna data, il cantante bresciano viene accompagnare da una band di sei elementi che vede tra i ranghi Fulvio Arnoldi (chitarra acustica/tastiere), Vincenzo Messina (piano/tastiere), Stefano Brandoni ed Heggy Vezzano (chitarre), Phil Mer (batteria) e Gabriele Cannarozzo (basso).

Ecco il calendario aggiornato: MAGGIO 5 maggio – Milano, Mediolanum Forum; 16 maggio – Napoli, Palapartenope; 18 maggio – Firenze, Nelson Mandela Forum; 20 maggio – Torino, Pala Alpitour; 22 maggio – Bologna, Unipol Arena; LUGLIO 1 luglio (NUOVA DATA) – Sanremo (IM), Casinò; 6 luglio – Brescia, Piazza della Loggia; 9 luglio – Roma, Cavea; 13 luglio – Mirano (VE), Mirano Summer Festival; 14 luglio – Udine, Castello; 15 luglio – Villafranca (VR) – Castello Scaligero; 17 luglio – Cremona, Piazza Duomo; 18 luglio – Genova, Porto Antico; 21 luglio (NUOVA DATA) – Cervere (CN), Teatro dell’Anima.

AGOSTO 16 agosto – Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli; 18 agosto – San Pancrazio Salentino (LE), Forum Eventi; 19 agosto – Trani (BA), Piazza Duomo; 21 agosto – Soverato (CZ), Summer Arena; 23 agosto (NUOVA DATA) – Taormina (ME), Teatro Antico. I biglietti per le nuove date sono disponibili dalle ore 15:00 di martedì 21 marzo su TicketOne; informazioni fepgroup.it e francescorenga.it.