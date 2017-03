Elodie: salta il concerto all’Alcatraz. Ecco come chiedere il rimborso dei biglietti

Pare proprio che in queste giornate fiocchino le news sui live in calendario nei prossimi mesi, e non sempre si tratta di notizie rosee. Dopo l’annuncio dello slittamento del Made In Italy tour di Ligabue, l’organizztore F&P Group ha informato anche che il concerto di Elodie Di Patrizi previsto per il 26 aprile all’ Alcatraz – Milano è stato annullato. Il motivo? Di natura tecnico-organizzativa, stando a quanto riportato.

Ma nella stesa giornata si apprende anche, via social, della fine del rapporto lavorativo tra la stessa artista e il team manageriale che finora l’ha seguita e che l’ha vista entrare nel team di Emma Marrone fin dall’esperienza di Amici. Non resta che aspettare per conoscere chi la giovane cantante avrà al proprio fianco lavorativo.

RIMBORSO Chi volesse richiedere il rimborso dei biglietti può rivolgersi ai punti vendita dove gli stessi sono stati acquistati entro e non oltre il 2 maggio 2017 secondo le seguenti modalità:

– coloro che hanno acquistato i biglietti online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità “ritiro sul luogo dell’evento”: il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto scrivendo all’indirizzo email: ecomm.customerservice@ticketone.it;

– coloro che hanno acquistato i biglietti online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità “spedizione tramite corriere espresso”, il cliente dovrà spedire i biglietti, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: TicketOne S.p.A. – Via Vittor Pisani 19 – 20124 Milano (C.a. Divisione Commercio Elettronico).