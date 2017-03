‘ZEROVSKIJ… per amore’: Renato Zero torna sui palchi con un nuovo progetto tra musica e recitazione

Si intitola ZEROVSKIJ… solo per amore il nuovo progetto partorito dalla mente geniale di Renato Zero, che si prepara a tornare sul palco con uno spettacolo ambizioso che ambisce a fondere musica colta, e recitazione e cultura pop per dare vita a un teatro totale. In una improbabile stazione ferroviaria nella quale trovano posto un’orchestra di 61 elementi e 30 coristi, Zerovskij incontra quelli che definisce “parenti tanto, ma tanto scomodi che non ci piace esibire così volentieri“. Ecco, allora, transitare Amore, Odio, Tempo, Morte e Vita completamente umanizzati al fianco di Adamo ed Eva.

Ecco come Renato Zero racconta la genesi di uno spettacolo in cui il surreale non è mai stato tanto reale: «Il progetto ZEROVSKIJ… per amore rappresenta il tentativo di dare totale spazio alla mia scrittura musicale più classica e rigorosa. Competere così con lo Zero più pop e disinvolto, al fine di portare a casa un risultato che accresca il valore del mio percorso artistico. Sapere che molte grandi orchestre patiscono per una latitanza ingiusta e incomprensibile, ciò rappresenta una spinta ulteriore per attuare questa scelta. Anche la fascia attoriale nel nostro paese sta attraversando un momento particolarmente difficile. Allora, perché non allargare la famiglia?

Ed a proposito di famiglia, abbiamo dei parenti tanto, ma tanto scomodi che non ci piace esibire così volentieri. Per una strana forma di pudore. Eppure da loro dipendiamo. Ci educano. Ci affiancano. Ci aiutano nelle scelte di vita e noi li condividiamo più o meno. Sono figure talvolta scomode ed ingombranti, che però alla fine affascinano. Stordiscono. O addirittura ci fanno perdere il controllo. Io li ho espressamente invitati ad esibirsi di fronte al mio pubblico. Quindi potrete godere del loro talento e misurare la loro credibilità oppure la loro sfacciata ruffianeria.

Vita, Odio, Amore, Tempo e Morte. Per voi finalmente, in carne ed ossa. Un’orchestra e un coro sinfonici. Una colonna portante musicale inedita. E la magia di una stazione ferroviaria da cui partiranno e arriveranno eventi e stati d’animo che ruoteranno intorno a quegli scellerati di Adamo ed Eva. Luci ed effetti di tutte le razze e confessioni. La diversità che sfida la normalità; il buio la luce; il silenzio, un sorriso e via cantando… Ed a Dio piacendo condivideremo emozioni e reazioni dal di dentro per centottanta generosi minuti.

ZEROVSKIJ… solo per amore va in scena secondo il seguente calendario: 1, 2, 4, 5 e 6 luglio – Roma, Il Centrale Live / Foro Italico; 29 luglio – Lajatico (PI), Teatro del Silenzio; 1 e 2 settembre – Verona, Arena; 7 e 9 settembre – Taormina, Teatro Antico. Le prevendite sono attive dalle ore 11.00 di martedì 28 marzo su vivaticket.it, renatozero.com e nei punti vendita Vivaticket.