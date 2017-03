Renzo Rubino porta in tour il nuovo album ‘Il gelato dopo il mare’. Online il primo singolo ‘La La La’

Annunciato solo pochi giorni addietro, Il gelato dopo il mare di Renzo Rubino diventa anche un tour che riporta sul palco l’eclettico artista. L’album, in uscita per Warner Music Italia venerdì 31 marzo, è anticipato in radio e digitale da La La La, traccia-filastrocca in cui tutto e il contrario di tutto si fondono come in un gioco di fantasie “pop”. Sporcarsi le mani è la la la è la citazione dei miei ultimi anni – racconta Rubino – qui ci sono tutti i miei sforzi, i nonni, il mio paese, il mio mondo in cui mi sono ritirato, c’è il night dove suonavo tutte le notti accompagnando le signorine, c’è Fellini. C’è la mia storia, grottesca e normale».

Ecco la tracklist completa dell’album: 1. Fiabe, 2. La vita affidata all’oroscopo della Gazzetta, 3. Cosa direbbe Lucio, 4. La La La, 5. Giungla, 6. Colpa del tempo, 7. Il segno della croce, 8. Superinutile, 9. Ridere, 10. Sbatto la testa, 11. Margarita, 12. Pregare.

Dal mese di aprile, Rubino porta dal vivo questo nuovo progetto con una serie di appuntamenti di cui sono state annunciate le prime date: 20 aprile – Roma, Quirinetta; 26 aprile – Genova, La Claque; 27 aprile – Firenze, Combo; 12 maggio – Milano, Serraglio; 28 maggio – Bari, Eremo. Sul palco insieme a (piano/voce/ basso) anche i musicisti Andrea Beninati (batteria/violoncello), Fabrizio Dottori (fiati/ synt) e Matteo Scucchia (fiati/batteria). Info e aggiornamenti su internationalmusic.it.