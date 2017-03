Nuovo progetto per i Pentatonix: dal 7 aprile in fisico e digitale l’EP ‘PTX vol. IV – Classics’. Tracklist

La band vocale più famosa e talentuosa al mondo torna in pista con un nuovo progetto, dal titolo PTX vol. IV – Classics atteso sul mercato per il prossimo 7 aprile, in versione fisica e in digitale. Freschi vincitori del loro terzo Grammy, i Pentatonix si sono di recente esibiti proprio alla cerimonia di premiazione insieme alla regina del country Dolly Parton sulle note di Jolene, il brano con cui hanno conquistato Country duo/group Performance Award.

In PTX vol. IV – Classics, oltre a questa canzone, si segnalano anche una versione emozionante di Imagine di John Lennon; questa la tracklist completa: 1. Bohemian Rhapsody, 2. Imagine, 2. Boogie Woogie Bugle Boy, 3. Over The Rainbow, 3. Take On Me, 4. Can’t Help Falling In Love, 5. Jolene feat. Dolly Parton. L’EP è in pre-order con le tracce Imagine e Jolene in instant download.