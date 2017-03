‘L’odore delle parole Tour’: dopo il singolo ‘Amore Pop’ Antonio Maggio live in attesa del nuovo album

“Sento l’odore delle tue parole, sanno di arance e di mare del sud”, così canta Antonio Maggio nel suo ultimo singolo Amore Pop che anticipa il prossimo album e proprio dal Sud, da Caserta per la precisione, l’artista parte con un nuovo tour. Al centro una chitarra e un pianoforte che fanno da trapunta sonora alla voce del cantautore per esaltare sfumature e suggestioni.

E contestualmente al tour è stata lanciata una campagna su Musicraiser dove potranno essere acquistati pacchetti esclusivi tra cui spiccano un vinile in edizione limitata e meet & greet pomeridiani durante le tappe del tour.

«Ho voglia di vivere un’esperienza nuova; alla soglia del mio terzo album, sento l’esigenza di intraprendere un viaggio attraverso la nostra bella Italia (e non solo) per tornare anche alle origini, alla genesi delle mie canzoni, a quell’intimità unplugged che rende tutti più vicini, sopra e sotto il palco. Io, un pianoforte e una chitarra», queste le parole di Maggio per raccontare l’urgenza di questo nuovo show.

Di seguito le prime tappe de L’odore delle parole Tour (date in aggiornamento): 7 aprile – Caserta, Rapsodia; 9 aprile – Milano, Memo Music Club; 23 aprile – Castiglione Cosentino (CS), Teatro Il Piccolo; 24 aprile – San Nicola Arcella (CS), Palazzo del Principe Lanza; 28 aprile – Borgomanero, Big Bamboo; 29 aprile – Avellino, Black House Blues; 4 maggio – Morrovalle (MC), Arci Club Geleò; 5 maggio – Coreno Ausonio (FR), Freedom Club; 9 maggio – Bologna, Bravo Caffè; 10 maggio – Ravenna, Mariani Lifestyle; 11 maggio – Lecce, Officine Cantelmo; 13 maggio – Bisceglie (BA), Premio Giovanni Paolo II.