‘Eclipse’: dal 31 marzo il nuovo album di Chiara Civello. Gli appuntamenti instore e il nuovo tour

Arriva a tre anni da Canzoni il nuovo lavoro della cantautrice Chiara Civello che torna con l’album Eclipse (distribuzione Sony Music Italy), in uscita il 31 marzo e disponibile in pre-order digitale con i brani Come vanno le cose e Cuore in tasca come instant gratification. Il pop italiano più elegante, le influenze brasiliane e arrangiamenti elettronici si incontrano nei dodici brani prodotti da Marc Collin (Nouvelle Vague) che ha saputo equilibrare classico e moderno.

Questa la tracklist dell’album: 1. Come vanno le cose, 2. Eclisse twist, 3. Cuore in tasca, 4. Qualcuno come te, 5. Sambarilove, 6. Parole parole, 7. Amore amore amore, 8. La giusta distanza , 9. Um dia, 10. New York City Boy, 11. To Be Wild, 12. Quello che conta.

Dopo la release del disco, Chiara Civello incontra il pubblico in un instore tour, i cui appuntamenti confermati sono: 1 aprile alla Discoteca Laziale di Roma, 3 aprile a La Feltrinelli di Milano, 5 aprile a La Feltrinelli di Bari e 6 aprile a La Feltrinelli di Napoli.

A maggio, invece, la cantautrice parte in tour per presentare live il nuovo album in prestigiose location italiane: 4 maggio – Roma, Auditorium Parco della Musica; 5 maggio – Napoli, Basilica di San Giovanni Maggiore Pignatelli; 10 maggio – Bari, Teatro Palazzo; 12 maggio – Milano, UniCredit Pavilion. I biglietti sono acquistabili in prevendita sul sito Ticketone.it per la data di Roma, sul sito Go2.it per la data di Napoli, sul sito e nei punti vendita Bookingshow.it e al botteghino del Teatro per Bari e su Geticket.it per la data di Milano.