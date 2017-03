Dopo il sold out milanese, si aggiungono tre nuovi live italiani per Devendra Banhart. Tutte le info

Il sold out raggiunto in sole tre settimane di prevendita ha convinto Devendra Banhart a regalare tre nuovi live al Belpaese. Così, oltre alla data del 24 giugno a Milano, l’artista torna ad esibirsi in Italia il 9 luglio all’Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera (Brescia) per il Festival Tener-A-Mente, il 10 luglio alla Rocca Malatestiana di Cesena per la rassegna musicale Acieloaperto e l’11 luglio al Teatro Romano di Ostia Antica a Roma.

INFO PREVENDITE 9 luglio – Gardone Riviera (Brescia), Anfiteatro del Vittoriale – Tener-A-Mente / Apertura porte: h 20:00, inizio concerto h 21:15 / Biglietti Poltronissima Numerata € 36,00 + € 5,40 diritti di prevendita, Platea Centrale Numerata € 32,00 + € 4,80 diritti di prevendita, Platea Laterale Numerata € 28,00 + € 4,20 diritti di prevendita, Gradinata Numerata € 32,00 + € 4,80 diritti di prevendita, Gradinata Non Numerata € 26,00 + € 3,90 diritti di prevendita / Prevendite Autorizzate TicketOne e Anfiteatro del Vittoriale.

10 luglio – Cesena (Fc), Acieloaperto – Rocca Malatestiana Acieloaperto / Apertura porte: h 19:00, inizio concerto h 20:00 / Biglietti Posto Unico in piedi € 26,00 + € 3,90 diritti di prevendita / Prevendite Autorizzate TicketOne; 11 luglio – Ostia Antica (Roma), Teatro Romano di Ostia Antica / Apertura porte: h 19:30, inizio concerto h 21:00 / Biglietti Gradinata Non Numerata € 28,00 + € 4,20 diritti di prevendita / Prevendite Autorizzate TicketOne e BoxOffice Lazio.

I biglietti per le nuove date sono disponibili su ticketone.it dalle ore 10 di martedì 21 marzo, in tutti i punti vendita TicketOne e nelle altre rivendite autorizzate dalle ore 10 di venerdì 24 marzo. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali