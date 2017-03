Cinquant’anni di Pacha Ibiza: venerdì 7 aprile ai Magazzini Generali torna il night party Flower Power

Dopo il successo dell’appuntamento 2016, torna ai Magazzini Generali di Via Pietrasanta 16 il night party Flower Power in calendario venerdì 7 aprile. Lo show targato Pacha Ibiza accende la settimana del Salone del Mobile meneghino e introduce il nuovo evento Monday Power by Flower Power Pacha Ibiza che, dal 29 maggio, ogni lunedì farà ballare tutti i vacanzieri.

E l’evento di aprile corona anche i festeggiamenti per il 50esimo anniversario del Pacha Ibiza dando sfogo all’anima hippie che da sempre contraddistingue il Flower Power. Effetti speciali e scenografie di ultima generazione non possono che aumentare la magia della festa con un sorprendente light show. L’evento è prodotto da Made in Italy Ibiza in collaborazione con Nepentha Club, Staffhermes.com e MyEvents. Ingresso gratuito con prima consumazione obbligatoria; Apertura porte ore 21:00. Il Dress Code? Rigorosamente Hippie Chic.