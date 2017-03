Amici16: per la pugliese Serena de Bari il sogno musicale continua con un EP atteso in primavera

Tra le voci più interessanti del nuovo anno scolastico ad Amici, quella di Serena de Bari si è già fatta sentire a pieni polmoni. Arrivata a un soffio dal serale, la giovane artista di Molfetta cresciuta con le canzoni di Mina, ha salutato i colleghi sui banchi ma già guarda dritto davanti a sé, con EP in fase di chiusura atteso per la primavera 2017 con la produzione di Luca Venturi per On the Set.

Entrata della scuola di Canale 5 dopo aver conquistato il giudice Alessandro Massara (Presidente di Universal Music Italy), la cantante pugliese ha conquistato in breve il consenso di pubblico e media dando prova di avere un bel caratterino. Da ultima entrata nella classe della De Filippi, infatti, Serena non le ha certo mandate a dire ai colleghi “senior” e da subito ha mostrato la determinazione che la contraddistingue.

Il suo ultimo singolo si intitola Troppo fragile e ha debuttato direttamente nella Top 20 della classifica indipendente MEI mentre il videoclip è in rotazione su MTV New Generation.