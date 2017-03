Sfera Ebbasta alla conquista d’Europa: dal 24 marzo in tour nelle principali città del vecchio continente

Dopo un super tour italiano, il King of Trap Sfera Ebbasta ha annunciato la leg europea della sua tournée con cui toccherà a breve le principali città del vecchio continente a partire dal 24 marzo prossimo. «A sei mesi dall’uscita dell’album non avrei mai pensato di poter intraprendere anche un tour europeo con la mia musica – ammette l’arista – Ovviamente sono molto orgoglioso di questo, soprattutto perché accade raramente che il rap italiano valichi i confini nazionali, in particolare modo ad un primo disco. Fortunatamente la musica è un linguaggio universale e ha il potere di unire le persone di ogni dove, lingua e nazionalità».

Non a caso il suo omonimo album pubblicato nel 2016 ha raggiunto ottimi risultati anche all’estero entrando nelle classifiche di vendita di cinque Paesi Europei – Francia, Belgio, Lussemburgo, Germania e Svizzera – dove ha conquistato la TopTen dei dischi più scaricati su iTunes. E Sfera Ebbasta ha rincarato la dose anche con un nuovo singolo, Dexter, disponibile da venerdì 10 marzo che s’ispira al cartone animato statunitense “Il laboratorio di Dexter”. Neanche a dirlo fioccano milioni di views su Vevo/YouTube

Di seguito il calendario dello Sfera Ebbasta European tour 2017 (organizzazione Thaurus in collaborazione con Italian Soundtrack): 24 marzo – Mons Belgio, Event Club; 25 marzo – Zurigo Svizzera, Komplex 457; 31 marzo – Basilea Svizzera, Fame Club; 1 aprile – Stoccarda Germania, Marquardts Club; 8 aprile – Nova Gorica Slovenia, Magma x; 11 aprile – Londra Inghilterra, Brixton Jamm; 13 aprile – Locarno Svizzera, Rotonda Club; 15 aprile – Luxemburgo, Lussemburgo, Rotonda Club; 22 aprile – Ginevra Svizzera, Moa Club.