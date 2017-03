Primo album per la nuova voce del pop cantautorale inglese Frances: esce ‘Things I’ve Never Said’. Tracklist

Dopo una carrellata di singoli di successo a partire da Grow e Don’t Worry About Me, l’inglese Frances pubblica finalmente il proprio album di debutto Things I’ve Never Said (Universal Music). Scritto e prodotto in collaborazione con Greg Kurstin, Jimmy Napes e Howard Lawrence, il progetto con cui la nuova voce del pop cantautorale esordisce si presenta come lavoro personale che raccoglie tutte le emozioni degli ultimi due anni di vita e professione.

L’album contiene anche il singolo No Matter da pochi giorni in rotazione radiofonica. Di seguito la tracklist completa: 1. Don’t Worry About Me, 2. Love Me Again, 3. Drifting, 4. Cloud 9, 5. Let It Out, 6. No Matter, 7. Under Our Feet, 8. Grow, 9. Say It Again, 10. Sublime, 11. The Last Word, 12. When It Comes To Us, 13. It Isn’t Like You, 14. Cry Like Me, 15. Borrowed Time, 16. The Smallest Thing. Frances è, inoltre, presente con il brano What Is Love? nella colonna sonora di Fifty Shades Darker. Debutto davvero promettente.